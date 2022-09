Trovato un farmaco che riduce il rischio di infezione da Covid: la novità (Di martedì 20 settembre 2022) Una nuova arma contro il Covid? Il farmaco Lantigen B, che appartiene alla famiglia dei Lisati batterici, sembra efficace nel ridurre le infezioni da Sars-CoV-2. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da un team italiano coordinato da Giovanni Melioli, già Capo Dipartimento di Medicina sperimentale all'Istituto Giannina Gaslini di Genova e professore di gestione di laboratorio dell'Alta Scuola di specializzazione di Patologia Clinica presso l'Università di Genova. I risultati sono stati pubbicati in pre-print e attende la pubblicazione in una rivista internazionale peer-reviewed. I Lisati batterici sono vecchi alleati dei polmoni. Sviluppati negli anni ‘60 del secolo scorso, sono una categoria di farmaci che racchiudono parti inattivate di batteri, permettendo al sistema immunitario di prepararsi per tempo a reagire ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Una nuova arma contro il? IlLantigen B, che appartiene alla famiglia dei Lisati batterici, sembra efficace nel ridurre le infezioni da Sars-CoV-2. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da un team italiano coordinato da Giovanni Melioli, già Capo Dipartimento di Medicina sperimentale all'Istituto Giannina Gaslini di Genova e professore di gestione di laboratorio dell'Alta Scuola di specializzazione di Patologia Clinica presso l'Università di Genova. I risultati sono stati pubbicati in pre-print e attende la pubblicazione in una rivista internazionale peer-reviewed. I Lisati batterici sono vecchi alleati dei polmoni. Sviluppati negli anni ‘60 del secolo scorso, sono una categoria di farmaci che racchiudono parti inattivate di batteri, permettendo al sistema immunitario di prepararsi per tempo a reagire ...

