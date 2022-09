Traffico Roma del 20-09-2022 ore 09:00 (Di martedì 20 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità cose sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra la diramazione Roma sud della via Appia tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina E a tratti code tra la Trionfale E l’ardeatina lungo la carreggiata esterna altri file sulla diramazione Roma Sud a partire dallo svincolo di entrata raccordo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila dove si invia un file tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita della capitale è ancora tra il raccordo è la tangenziale est è su quest’ultima si sta in fila di Pietralata via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico di all’altezza di via delle Valli e proseguendo oltre Piazza di Porta Maggiore via Nola verso San Giovanni Traffico intenso in città ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità cose sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra la diramazionesud della via Appia tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina E a tratti code tra la Trionfale E l’ardeatina lungo la carreggiata esterna altri file sulla diramazioneSud a partire dallo svincolo di entrata raccordo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24L’Aquila dove si invia un file tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita della capitale è ancora tra il raccordo è la tangenziale est è su quest’ultima si sta in fila di Pietralata via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico di all’altezza di via delle Valli e proseguendo oltre Piazza di Porta Maggiore via Nola verso San Giovanniintenso in città ...

