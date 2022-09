Torta ai 3 latti? Veloce e facile | da rifare subito

Leggi su formatonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Scopriamo insieme come possiamo realizzare questa incredibile bontà che vi farà dire, mamma mia che buona! Ci piace stupirvi con ricette sempre nuove e spesso particolari, come in questo caso, perchè parliamo di unaun po’ particolare ma come sempreda realizzare, possiamo poi servirla sia per merenda o come colazione. Siamo assolutamente certi che una volta provata la farete varie volte perchè buonissima e poi è una coccola vera e propria anche per il nostro spirito, quindi non perdiamo tempo e vediamo come si realizza. Questaresta molto umida e morbida ed ha una consistenza super delicata, ma scopriamo che cosa ci occorre: 125 gr di farina 4 uova 90 gr di zucchero Utilizziamo per la bagna: 200 ml di panna liquida 150 ml di latte ...