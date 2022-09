Roma, un azzurro torna dalla Nazionale: le condizioni (Di martedì 20 settembre 2022) Non deve essere certo poca al momento la precoccupazione da Roma per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, rimandato a Trigoria dalla Nazionale. Per via di complicazioni in seguito a un problema muscolare al flessore, il centrocampista della Roma è così dovuto tornare in Italia per decisione dello staff medico, come riferito oggi da Filippo Biafora. Un piccolo problema, quello al flessore, che se non presentava all’inizio alcuna complicazione grave, ha comunque rappresentato un campanello di allarme, soprattutto trattandosi di qualcosa che già in passato gli aveva causato problemi. Sempre il flessore infatti aveva fatto saltare a Pellegrini gli Europei. Dybala – Pellegrini – Roma (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images) Già prima di partire Pellegrini, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Non deve essere certo poca al momento la precoccupazione daper ledi Lorenzo Pellegrini, rimandato a Trigoria. Per via di complicazioni in seguito a un problema muscolare al flessore, il centrocampista dellaè così dovutore in Italia per decisione dello staff medico, come riferito oggi da Filippo Biafora. Un piccolo problema, quello al flessore, che se non presentava all’inizio alcuna complicazione grave, ha comunque rappresentato un campanello di allarme, soprattutto trattandosi di qualcosa che già in passato gli aveva causato problemi. Sempre il flessore infatti aveva fatto saltare a Pellegrini gli Europei. Dybala – Pellegrini –(Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images) Già prima di partire Pellegrini, ...

