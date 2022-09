Revezzani suona la carica | Fossi nella Juventus | oltre ad esonerare Allegri ecco chi licenzierei

(Di martedì 20 settembre 2022)il Tweet di Fabio Ravezzani sulla:“Juveall’esonero diprenderei seriamente in considerazione anche il licenziamento di Nedved”.LEGGI ANCHE: Moggi...

Oltre ai pesanti limiti di gioco, la Juve paga la totale assenza di Vlahovic. E qui gli schemi non c’entrano. I serbo è in totale involuzione. Gli era successo anche nel secondo an o con la Fiorentina ...