Quando la moda sfilava sui muri (Di martedì 20 settembre 2022) Una mostra sulla moda, ma senza manichini ne? abiti in bacheche. Viene da dire, per fortuna. Qui lo scopo scientifico e narrativo, infatti, e? raccontare l’evoluzione dei costumi, la nascita di una nuova rappresentazione sociale, l’emancipazione femminile progressiva e soprattutto le ripercussioni dello sviluppo economico dell’eta? industriale sull’abbigliamento attraverso la grammatica visiva ed evocativa della pubblicita?. Mezzo potente per la sua capacita? di penetrazione e persuasione e quindi fortemente legato alla divulgazione di mode e stili di vita, come avevano capito sarti e commercianti gia? dalla meta? dell’Ottocento. Non e? un caso, quindi, che il titolo della mostra reciti semplicemente moda e pubblicita?, 1850-1950. Allestita alla Fondazione Magnani-Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma (fino all’11 dicembre 2022), ... Leggi su panorama (Di martedì 20 settembre 2022) Una mostra sulla, ma senza manichini ne? abiti in bacheche. Viene da dire, per fortuna. Qui lo scopo scientifico e narrativo, infatti, e? raccontare l’evoluzione dei costumi, la nascita di una nuova rappresentazione sociale, l’emancipazione femminile progressiva e soprattutto le ripercussioni dello sviluppo economico dell’eta? industriale sull’abbigliamento attraverso la grammatica visiva ed evocativa della pubblicita?. Mezzo potente per la sua capacita? di penetrazione e persuasione e quindi fortemente legato alla divulgazione di mode e stili di vita, come avevano capito sarti e commercianti gia? dalla meta? dell’Ottocento. Non e? un caso, quindi, che il titolo della mostra reciti semplicementee pubblicita?, 1850-1950. Allestita alla Fondazione Magnani-Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma (fino all’11 dicembre 2022), ...

MignonsLied : I capelli di Stefania andavano di moda quando ero alle superiori (2005/2006) #PrimoAppuntamento - panorama_it : Un’esposizione alla Fondazione Magnani-Rocca, in provincia di Parma, racconta una straordinaria storia di costume t… - Paunz777 : @_rik46 L’hanno votato quelli che hanno iniziato a vedere la F1 da quando è andata di moda, non si spiega, oppure gli arrapati perché è figo - Dubbiosa2 : Ma quando inizieranno i razionamenti sarò giustificata se non stiro più? Vi prego influencer lanciate la moda dello stropicciato green. - fm_is : Il punto non è tanto che le case di moda o il fast fashion se ne siano appropriate, quanto appunto quando vengono i… -