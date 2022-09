Quando ci sarà l’Equinozio d’Autunno 2022? Data e orario (Di martedì 20 settembre 2022) Scienza e folclore restituiscono due immagini diametralmente contrapposte della realtà. Nessuna delle due detiene la verità nella sua interezza, direbbe qualche antropologo, ma entrambi contribuiscono ad avere una visione globale dei fenomeni. La scienza conferisce oggettività ai dati, rigore matematico; il folclore è in grado di conferire quel tasso di saggezza tradizionale che solo gli anni e l’esperienza accumulata possono concedere. Quando si parla di stagioni dell’anno, avviene lo stesso. Ovviamente, in questo caso, trattandosi di un fenomeno astrofisico, la scienza sembra essere più meritevole di fiducia. Equinozio d’Autunno 2022, Quando? Approfondiamo la dinamica, dunque, con rigore scientifico. Il 23 settembre, precisamente alle 03:03 (ora italiana), si verificherà questo particolare fenomeno: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Scienza e folclore restituiscono due immagini diametralmente contrapposte della realtà. Nessuna delle due detiene la verità nella sua interezza, direbbe qualche antropologo, ma entrambi contribuiscono ad avere una visione globale dei fenomeni. La scienza conferisce oggettività ai dati, rigore matematico; il folclore è in grado di conferire quel tasso di saggezza tradizionale che solo gli anni e l’esperienza accumulata possono concedere.si parla di stagioni dell’anno, avviene lo stesso. Ovviamente, in questo caso, trattandosi di un fenomeno astrofisico, la scienza sembra essere più meritevole di fiducia. Equinozio? Approfondiamo la dinamica, dunque, con rigore scientifico. Il 23 settembre, precisamente alle 03:03 (ora italiana), si verificherà questo particolare fenomeno: ...

