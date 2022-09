Per Travaglio & C. denunciare il clima d’odio è roba da asilo: “Giorgia e Matteo piangono dalla maestra” (Di martedì 20 settembre 2022) Chiedere che ciascuno possa svolgere la propria campagna elettorale in sicurezza è «infantilismo». Rivolgersi al ministro dell’Interno perché si adoperi per garantire questo diritto, più volte messo a rischio, è comportarsi da «bamboccioni». Per quanto incredibile possa sembrare, questa è la tesi proposta oggi dal Fatto Quotidiano commentando, nell’articolo «Giorgia e Renzi corrono a piangere dalla maestra», le richieste rivolte da Giorgia Meloni e Matteo Renzi a Luciana Lamorgese affinché intervenga per riportare la campagna elettorale nel perimetro del minino sindacale di civiltà. Se denunciare il clima d’odio è da «bamboccioni» Per il Fatto Meloni e Renzi «fanno i duri, ma sono mollissimi» e «quando la realtà incrina lo specchio del loro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Chiedere che ciascuno possa svolgere la propria campagna elettorale in sicurezza è «infantilismo». Rivolgersi al ministro dell’Interno perché si adoperi per garantire questo diritto, più volte messo a rischio, è comportarsi da «bamboccioni». Per quanto incredibile possa sembrare, questa è la tesi proposta oggi dal Fatto Quotidiano commentando, nell’articolo «e Renzi corrono a piangere», le richieste rivolte daMeloni eRenzi a Luciana Lamorgese affinché intervenga per riportare la campagna elettorale nel perimetro del minino sindacale di civiltà. Seilè da «bamboccioni» Per il Fatto Meloni e Renzi «fanno i duri, ma sono mollissimi» e «quando la realtà incrina lo specchio del loro ...

