Orietta Berti, il cachet da urlo al Grande Fratello Vip 7: ecco quanto guadagna a puntata (Di martedì 20 settembre 2022) Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7 per il cachet da urlo? Questo è ciò che ha confidato intervistata tra le pagine de Il Messaggero: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 settembre 2022)alVip 7 per ilda? Questo è ciò che ha confidato intervistata tra le pagine de Il Messaggero: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista alVip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Prev… - GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - MarioManca : Mi spiace tanto ammetterlo ma, fino ad ora, Orietta Berti è completamente fuori fuoco come opinionista. Poco incisi… - francym97_ : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Previste… - GiusCandela : A Milano in molti conoscono le abitudini del senatore di Fratelli d'Italia, noto per le sue posizioni estremiste. N… -