Nuovo PEI, dall’esonero alla quantificazione ore di sostegno: le risposte alle vostre domande [VIDEO] (Di martedì 20 settembre 2022) Tutte le novità sul modello PEI. Con il giornalista Fabrizio De Angelis, spazio all'approfondimento con Walter Miceli, avvocato specializzato in legislazione scolastica ed Evelina Chiocca, presidente del CIIS, coordinamento insegnanti italiani di sostegno. L'articolo Nuovo PEI, dall’esonero alla quantificazione ore di sostegno: le risposte alle vostre domande VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) Tutte le novità sul modello PEI. Con il giornalista Fabrizio De Angelis, spazio all'approfondimento con Walter Miceli, avvocato specializzato in legislazione scolastica ed Evelina Chiocca, presidente del CIIS, coordinamento insegnanti italiani di. L'articoloPEI,ore di: le

orizzontescuola : Nuovo PEI, dall’esonero alla quantificazione ore di sostegno: le risposte alle vostre domande [VIDEO] - RedattoreSocial : Sostegno scolastico e nuovo Pei, First critica le nuove tabelle orarie. #scuola #disabilità (Area abbonati) - TecnicaScuola : Nuovo Pei e inclusione, le novità in arrivo: INTERVISTA a Evelina Chiocca -- - ProDocente : Eurosofia avvia due corsi d’aggiornamento per veicolare l’Inclusione: uno su come compilare il Nuovo PEI su base IC… - AniefTorino : Eurosofia avvia due corsi d’aggiornamento per veicolare l’Inclusione: uno su come compilare il Nuovo PEI su base IC… -