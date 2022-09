Lo sfogo di Inzaghi alla Gazzetta: la squadra è con me, ma il mercato ha lasciato buchi e tolto certezze (Di martedì 20 settembre 2022) Simone Inzaghi a colloquio con la Gazzetta dello Sport. Non una vera e propria intervista, ma le sensazioni del tecnico riportate dalla Gazza dopo una conversazione al telefono. “Simone si è un po’ sfogato al telefono con qualche amico, con chi scrive e soprattutto con il fratello: Pippo”. E allora, ecco cosa pensa l’allenatore dell’Inter. Innanzitutto è convinto di non aver perso l’appoggio della sua squadra. “Simone non ha alcun dubbio sul comportamento dei giocatori. Anzi, lo spogliatoio rema compatto nella stessa direzione e segue le indicazioni dell’allenatore che, se non fosse così, non si farebbe problemi ad appendere qualcuno al muro di Appiano come accadde anni fa alla Lazio. Però avverte l’impressione che in campo ognuno cerchi di risolvere le cose per conto proprio e non appoggiandosi ai ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Simonea colloquio con ladello Sport. Non una vera e propria intervista, ma le sensazioni del tecnico riportate dGazza dopo una conversazione al telefono. “Simone si è un po’ sfogato al telefono con qualche amico, con chi scrive e soprattutto con il fratello: Pippo”. E allora, ecco cosa pensa l’allenatore dell’Inter. Innanzitutto è convinto di non aver perso l’appoggio della sua. “Simone non ha alcun dubbio sul comportamento dei giocatori. Anzi, lo spogliatoio rema compatto nella stessa direzione e segue le indicazioni dell’allenatore che, se non fosse così, non si farebbe problemi ad appendere qualcuno al muro di Appiano come accadde anni faLazio. Però avverte l’impressione che in campo ognuno cerchi di risolvere le cose per conto proprio e non appoggiandosi ai ...

