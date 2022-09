Iran: dopo la morte di Amini donne in piazza. Ci sono vittime, l'Onu protesta (Di martedì 20 settembre 2022) - La protesta si allarga nel paese per la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata a Teheran dalla polizia religiosa perché non indossava in modo appropriato il velo e deceduta tre giorni dopo in ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 settembre 2022) - Lasi allarga nel paese per ladi Mahsa, la 22enne arrestata a Teheran dalla polizia religiosa perché non indossava in modo appropriato il velo e deceduta tre giorniin ...

