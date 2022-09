Inter, Zhang in Italia per la sfida contro la Roma: fiducia a Inzaghi (Di martedì 20 settembre 2022) Aria di tensioni in casa Inter, con il tecnico Simone Inzaghi, che ha dovuto far fronte ad un inizio campionato non proprio brillante. Nonostante le numerose sbavature, i vertici hanno ribadito la fiducia nei confronti dell’allenatore nerazzurro. Anche il presidente Steven Zhang, che attualmente si trova negli USA, condivide le valutazioni dell’allenatore sui motivi di un inizio campionato difficile. Il presidente Zhang, volerà dagli Stati Uniti in Italia per seguire la gara contro la Roma dell’1 ottobre, dalla quale ci si aspetta sicuramente una scossa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Aria di tensioni in casa, con il tecnico Simone, che ha dovuto far fronte ad un inizio campionato non proprio brillante. Nonostante le numerose sbavature, i vertici hanno ribadito lanei confronti dell’allenatore nerazzurro. Anche il presidente Steven, che attualmente si trova negli USA, condivide le valutazioni dell’allenatore sui motivi di un inizio campionato difficile. Il presidente, volerà dagli Stati Uniti inper seguire la garaladell’1 ottobre, dalla quale ci si aspetta sicuramente una scossa. SportFace.

