Inter | spogliatoio compatto | ma Inzaghi ha individuato un problema

capuanogio : #Inter, i dirigenti stanno con #Inzaghi mentre la squadra deve dimostrarlo. Domani il confronto tra il tecnico e… - DanieleGreco3 : RT @NeroTifoso: Inter-Milan 0-2 all’Intervallo.. Antonio Conte ribalta tutto nello spogliatoio. Risultato finale lo ricordiamo benissimo. h… - latifosabauscia : RT @NeroTifoso: Inter-Milan 0-2 all’Intervallo.. Antonio Conte ribalta tutto nello spogliatoio. Risultato finale lo ricordiamo benissimo. h… - adellarocca_ : RT @NeroTifoso: Inter-Milan 0-2 all’Intervallo.. Antonio Conte ribalta tutto nello spogliatoio. Risultato finale lo ricordiamo benissimo. h… - takefusakebo11 : RT @NeroTifoso: Inter-Milan 0-2 all’Intervallo.. Antonio Conte ribalta tutto nello spogliatoio. Risultato finale lo ricordiamo benissimo. h… -

Ossia il gestore di unoche risponde alle logiche borsistiche di una dirigenza priva di ... non a caso fatto subito fuori da Massimo Moratti quando arrivò all'. Perché i padroni ......nazionali la dirigenza parlerà con alcuni giocatori (i più influenti) per capire se lo... Svolta peraltro urgente, visto che al rientro l'affronterà Roma e Barcellona .MILANO - Atteso un nuovo faccia a faccia tra Marotta, Ausilio e il tecnico Simone Inzaghi, per fare il punto su una crisi in parte incomprensibile, visto che a livello di elementi la squadra delle ult ...Lo spogliatoio dell'Inter è compatto, ma c'è frenesia e qualcuno cerca di risolvere i problemi da solo, senza affidarsi alla squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, riportando i pensi ...