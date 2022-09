Inter, Inzaghi scuote l’Inter: la svolta con la Roma (Di martedì 20 settembre 2022) Frenesia e assenze hanno tolto certezze al gruppo, ma Inzaghi è certo di avere la squadra in mano e ora si aspetta la svolta Frenesia e assenze hanno tolto certezze al gruppo, ma Inzaghi è certo di avere la squadra in mano e ora si aspetta la svolta. La sosta arriva giusta per lavorare sul campo e sul gruppo per ripartire al rientro già nella sfida contro la Roma. In casa Inter arriva la scossa di Inzaghi soltanto così può ritrovare la sua vecchia squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Frenesia e assenze hanno tolto certezze al gruppo, maè certo di avere la squadra in mano e ora si aspetta laFrenesia e assenze hanno tolto certezze al gruppo, maè certo di avere la squadra in mano e ora si aspetta la. La sosta arriva giusta per lavorare sul campo e sul gruppo per ripartire al rientro già nella sfida contro la. In casaarriva la scossa disoltanto così può ritrovare la sua vecchia squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

