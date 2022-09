Ilary Blasi, colpo di scena: tutta la verità sui messaggi erotici (Di martedì 20 settembre 2022) Ilary Blasi e il colpi di scena che sorprende tutti: la verità sui presunti messaggi erotici, dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici dalla bellezza disarmante e dalla competenza assoluta è proprio lei, Ilary Blasi. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi show come Le Iene, Grande Fratello Vip, L’Isola dei famosi dimostrando sempre di saper essere una bravissima padrona di casa. Nonostante tutto, però, è finita nella bufera mediatica e del gossip per via della sua separazione dopo 20 anni d’amore incondizionato con Francesco Totti. Di recente, un colpo di scena circa alcuni messaggi trovati dal Capitano sul telefono della donna che alcuni li definiscono ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 20 settembre 2022)e il colpi diche sorprende tutti: lasui presunti, dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici dalla bellezza disarmante e dalla competenza assoluta è proprio lei,. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi show come Le Iene, Grande Fratello Vip, L’Isola dei famosi dimostrando sempre di saper essere una bravissima padrona di casa. Nonostante tutto, però, è finita nella bufera mediatica e del gossip per via della sua separazione dopo 20 anni d’amore incondizionato con Francesco Totti. Di recente, undicirca alcunitrovati dal Capitano sul telefono della donna che alcuni li definiscono ...

beerpizzabeer : RT @bagnotrash: ilary blasi e silvia toffanin amiche per sempre - VirginianaAlbed : RT @ScaValeria: E come succede da 4 edizioni a questa parte Ilary Blasi manca come l’aria #GrandeFratelloVip #GFVIPParty - willycuba65 : RT @rep_roma: Totti-Blasi, messaggi erotici sulla chat di Ilary. L'avvocato smentisce - marysorriso79 : - MediasetTgcom24 : Il legale di Ilary Blasi: “Non esistono messaggi erotici” #ilaryblasi -