Gf Vip 7, Luca Salatino in lacrime per Soraia Ceruti: “Quanto mi manca! È bella questa cosa perché…” (Di martedì 20 settembre 2022) Luca Salatino sta già vivendo e affrontando i primi momenti di difficoltà all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo neppure 24 ore dal suo ingresso, avvenuto durante la prima puntata andata in onda ieri lunedì 19 settembre, l’ex tronista di Uomini e Donne sta già accusando le prime mancanze. In particolare, questa mattina, Luca, non appena sveglio ha prontamente dedicato un “Buongiorno” e dolci parole d’amore alla sua fidanzata, Soraia Ceruti. Di lì a poco è crollato in un pianto e sfogo emotivo. Ritrovato in giardino, avvolto dai pensieri e dalla forte malinconia, ha detto: Mamma mia Quanto mi manca! E’ bella questa cosa perché vuol dire che sono veramente innamorato. Quando mi sveglio e ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022)sta già vivendo e affrontando i primi momenti di difficoltà all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo neppure 24 ore dal suo ingresso, avvenuto durante la prima puntata andata in onda ieri lunedì 19 settembre, l’ex tronista di Uomini e Donne sta già accusando le prime mancanze. In particolare,mattina,, non appena sveglio ha prontamente dedicato un “Buongiorno” e dolci parole d’amore alla sua fidanzata,. Di lì a poco è crollato in un pianto e sfogo emotivo. Ritrovato in giardino, avvolto dai pensieri e dalla forte malinconia, ha detto: Mamma miamiE’perché vuol dire che sono veramente innamorato. Quando mi sveglio e ...

dany3laf : La Rossetti declassata a venditrice di materassi è offensivo. È stata una top tra le top conduttrici. La parte dell… - IsaeChia : #GfVip 7, Luca Salatino in lacrime per Soraia Ceruti: “Quanto mi manca! È bella questa cosa perché…” L’ex tronista… - blogtivvu : Luca Salatino piange al GF Vip 7: Soraia interviene – VIDEO - MondoTV241 : GF Vip, subito lacrime per Luca Salatino, intanto un Vippone confessa la sua attrazione per lui, ecco di chi si tra… - Novella_2000 : Luca Salatino è già in lacrime dopo appena 15 ore al #GFVip: il motivo (VIDEO) -