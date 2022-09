Espulso al debutto dopo 20 secondi | VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) L'incredibile storia di Shoya Nakajima. Entrato in campo nel secondo tempo ed Espulso dopo 20 secondi di gioco nel match tra Antalyaspor e Adana Demirspor. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 settembre 2022) L'incredibile storia di Shoya Nakajima. Entrato in campo nel secondo tempo ed20di gioco nel match tra Antalyaspor e Adana Demirspor.

