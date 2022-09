Esonero Allegri, Montero e i tre possibili sostituti: tutte le novità (Di martedì 20 settembre 2022) Esonero Allegri e Montero alla Juventus? Potrebbe essere questa la clamorosa svolta in casa bianconera. L’attuale tecnico dell’Under 19 bianconera potrebbe essere promosso in prima squadra come soluzione interna in caso di addio al tecnico toscano Montero per ridare linfa vitale, energia e spirito di appartenenza. Niente di confermato e nessun riscontro ufficiale, ma come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 settembre 2022)alla Juventus? Potrebbe essere questa la clamorosa svolta in casa bianconera. L’attuale tecnico dell’Under 19 bianconera potrebbe essere promosso in prima squadra come soluzione interna in caso di addio al tecnico toscanoper ridare linfa vitale, energia e spirito di appartenenza. Niente di confermato e nessun riscontro ufficiale, ma come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

pisto_gol : L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’… - realvarriale : Arriva la prima vittoria per @ACMonza che supera con merito @juventusfc. I numeri non sempre dicono tutto ma in 9 p… - calciomercatoit : ???Crisi #Juventus - spopola l'hashtag #StadiumVuoto - Andrea44cssm : @rabiotmachia 'È chiaro che i giocatori ora non credono più nell'allenatore. La società deve decidere: esonero imme… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Agnelli conferma la fiducia ad #Allegri: ma #Nedved spingeva per l'esonero da venerdì #calciomercato htt… -