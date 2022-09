Cinzia Di Michele direttore Vendite del brand Bimby

Leggi su ildenaro

Vorwerk Italia, divisione della multinazionale specializzata nella vendita diretta con una presenza storica in Italia grazie aiFolletto e, annuncia la nomina diDidi. Laureata in Economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, Diapproda in Vorwerk dopo aver maturato un'esperienza pluriennale e internazionale. La manager inizia la carriera in Tupperwares, dove lavora per 6 anni: prima come Marketing Project leader, a Bruxelles, e successivamente come Training manager. Nel 2011 entra a fare parte di Amc, azienda specializzata in sistemi di cottura di alta qualità, ricoprendo diversi ruoli presso le sedi di Italia, Svizzera e Spagna.