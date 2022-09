Arthur in campo con il Liverpool Under 21 (Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista brasiliano Arthur Melo sta faticando ad ambientarsi nel Liverpool. Infatti l’ex Juventus non ha ancora esordito in Premier League. Mentre in Champions League ha giocato solo tredici minuti nella sconfitta dei Reds contro il Napoli. Inoltre i rinvii delle ultime due giornate di campionato non hanno aiutato il suo ambientamento in Inghilterra. Arthur in campo per 90 minuti con le giovanili del Liverpool Il centrocampista Arthur nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato si è trasferito dalla Juventus alla corte di Jurgen Klopp al Liverpool. Il suo passaggio in Inghilterra è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 35 milioni. Inoltre il Liverpool pagherà per intero il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista brasilianoMelo sta faticando ad ambientarsi nel. Infatti l’ex Juventus non ha ancora esordito in Premier League. Mentre in Champions League ha giocato solo tredici minuti nella sconfitta dei Reds contro il Napoli. Inoltre i rinvii delle ultime due giornate di campionato non hanno aiutato il suo ambientamento in Inghilterra.inper 90 minuti con le giovanili delIl centrocampistanell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato si è trasferito dalla Juventus alla corte di Jurgen Klopp al. Il suo passaggio in Inghilterra è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 35 milioni. Inoltre ilpagherà per intero il ...

