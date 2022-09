Alluvione Marche, trovata un’auto nel fiume: è di Brunella Chiù (Di martedì 20 settembre 2022) Appartiene a Brunella SChiù, la 56enne che risulta ancora dispersa nell'Alluvione dello scorso 15 settembre, l'automobile ripescata in serata dai carabinieri, 2 chilometri a sud del ponte del Burello nel territorio di Corinaldo (Ancona). L'interno è pieno di fango, ma non ci sono corpi. Sono invece stati rinvenuti dei documenti che attestano la proprietà di Brunella. Al veicolo, una Bmw serie 1 bianca, mancano vari pezzi. La carcassa si trova in una zona inaccessibile e dovrebbe essere recuperata domani. Sempre domani i carabinieri riprenderanno le ricerche in quella zona. Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 settembre 2022) Appartiene a, la 56enne che risulta ancora dispersa nell'dello scorso 15 settembre, l'automobile ripescata in serata dai carabinieri, 2 chilometri a sud del ponte del Burello nel territorio di Corinaldo (Ancona). L'interno è pieno di fango, ma non ci sono corpi. Sono invece stati rinvenuti dei documenti che attestano la proprietà di. Al veicolo, una Bmw serie 1 bianca, mancano vari pezzi. La carcassa si trova in una zona inaccessibile e dovrebbe essere recuperata domani. Sempre domani i carabinieri riprenderanno le ricerche in quella zona.

