Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice è Miss Universe Italy 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande traguardo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sono passati alcuni anni da quando Virginia Stablum ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante. I due come qualcuno ricorderà lasciarono il dating show di Maria De Filippi insieme, tuttavia la loro relazione durò solo una manciata di settimane. Da L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande traguardo per l’exdiSono passati alcuni anni da quando Virginia Stablum ha partecipato ain qualità didi Nicolò Brigante. I due come qualcuno ricorderà lasciarono il dating show di Maria De Filippi insieme, tuttavia la loro relazione durò solo una manciata di settimane. Da L'articolo proviene da Novella 2000.

