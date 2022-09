Tram Limbiate, presidio a Comasina: “Milano non risponde” (Di lunedì 19 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color presidio al capolinea Comasina del Tram Milano-Limbiate questa sera, lunedì 19 settembre, per chiedere che non venga interrotto il servizio. La manifestazione di protesta è organizzata dalla Lega ma vedrà anche la partecipazione di comitati e pendolari, indipendentemente dalla rappresentanza politica. “La tranvia Limbiate – Milano è un servizio indispensabile per i pendolari brianzoli, tremila ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloral capolineadelquesta sera, lunedì 19 settembre, per chiedere che non venga interrotto il servizio. La manifestazione di protesta è organizzata dalla Lega ma vedrà anche la partecipazione di comitati e pendolari, indipendentemente dalla rappresentanza politica. “La tranviaè un servizio indispensabile per i pendolari brianzoli, tremila ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

