Serie A | Casini | “Stiamo lavorando per accelerare l’introduzione del fuorigioco semiautomatico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) “Vogliamo evitare il più possibile polemiche o dubbi su interventi di gioco”. Questa la volontà della LegaA e del suo presidente, Lorenzo, intervenuto a “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1. “perdelinA – spiega -. Sappiamo che non sarà la soluzione di tutti i problemi e non potrà correggere eventuali errori di valutazione umana, ma è indubbio che si tratterebbe di un’ulteriore miglioria”. Sul tema delle troppe partite: “Ridurre il numero di squadre come soluzione? In Lega ci sono idee diverse, è comunque un tema da affrontare conB e Lega Pro e sicuramente verrà trattato con la federazione. E’ una cosa che si sta ...