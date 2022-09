Rigassificatore Piombino, Giani "promuove" conferenza dei servizi (Di lunedì 19 settembre 2022) "La conferenza dei servizi iniziata stamani è stata molto costruttiva. Abbiamo visto uno spirito da parte dei vari enti, nel dibattito, molto positivo, costruttivo. Parere contrario, in modo netto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "Ladeiiniziata stamani è stata molto costruttiva. Abbiamo visto uno spirito da parte dei vari enti, nel dibattito, molto positivo, costruttivo. Parere contrario, in modo netto, ...

davidefaraone : Votano un odg che dice sì al rigassificatore a Piombino. Poi dicono che hanno sbagliato voto, sono per il no. Infin… - demagistris : PD, 5S, Lega, Forza Italia, Renzi, ancora insieme nel Governo Draghi, fanno finta di litigare ma votano per più arm… - msgelmini : Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi… - p1c98 : @Fabiolix3 @Virus1979C Tipo conte che dice no al rigassificatore di piombino ma poi dice sì a rigassificatori tempo… - nicola_orritos : RT @DarioBallini: #Conte:'No al #rigassificatore a #Piombino. il #M5S è più favorevole a quelli temporanei e galleggianti'. Come sarà appun… -