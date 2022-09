Regina Elisabetta, “ero al funerale del Principe Filippo e posso dirlo con certezza: si è lasciata andare al suo destino” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Elisabetta amava con il tutto il cuore Filippo e quando se ne andò ero al funerale. La guardavo sola nel coro. Le stava crollando addosso tutto il peso di quella solitudine. Succede a tante coppie unite da vero amore”. Parola di Lord Carnarvon. Legato a Lilibet e a tutta la famiglia reale, è stato testimone del crollo della Regina dopo la perdita del marito. Non è più riuscita a riprendersi: “Ha trovato la forza di affrontare il Giubileo di Damante, poi si è lasciata andare al suo destino”. Lord Carnavon partecipa oggi al rito funebre, l’ultimo addio a Elisabetta. È stato invitato personalmente dalla Casa Reale. In un’intervista al Corriere della Sera ricostruisce quando fu lei, The Queen, a salutare i suoi cari: “È stato molto doloroso accettare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) “amava con il tutto il cuoree quando se ne andò ero al. La guardavo sola nel coro. Le stava crollando addosso tutto il peso di quella solitudine. Succede a tante coppie unite da vero amore”. Parola di Lord Carnarvon. Legato a Lilibet e a tutta la famiglia reale, è stato testimone del crollo delladopo la perdita del marito. Non è più riuscita a riprendersi: “Ha trovato la forza di affrontare il Giubileo di Damante, poi si èal suo”. Lord Carnavon partecipa oggi al rito funebre, l’ultimo addio a. È stato invitato personalmente dalla Casa Reale. In un’intervista al Corriere della Sera ricostruisce quando fu lei, The Queen, a salutare i suoi cari: “È stato molto doloroso accettare la ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - Claudiamarameo : RT @goddessofnight_: Anche Lady Sara la figlia della principessa Margaret è al funerale della regina Elisabetta II e indossa la spilla Snow… - leftsnoopy : RT @confundustria: La madre 95enne del nostro Direttore Esegutivo guardando in tv i funerali della Regina Elisabetta:'guarda quanti lasarun… -