ORIETTA BERTI: “VADO AL GFVIP PER SOLDI, TANTI. FAZIO CI È RIMASTO UN PO’ MALE MA…” (Di lunedì 19 settembre 2022) ORIETTA BERTI si racconta alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip dove ricopre il ruolo di opinionista al fianco della confermata Sonia Bruganelli. La popolare cantante ha ceduto ad un lungo corteggiamento professionale di Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini, lasciando così il salotto di Che Tempo Che Fa dove era ospite fissa di FAZIO da cinque anni. FAZIO ci è RIMASTO MALE? “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto”, confessa la BERTI a Il Messaggero. Grande Fratello “lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio mi hanno corteggiata a lungo”. E non solo per il reality. Ci sarà infatti, come ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 19 settembre 2022)si racconta alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip dove ricopre il ruolo di opinionista al fianco della confermata Sonia Bruganelli. La popolare cantante ha ceduto ad un lungo corteggiamento professionale di Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini, lasciando così il salotto di Che Tempo Che Fa dove era ospite fissa dida cinque anni.ci è? “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto”, confessa laa Il Messaggero. Grande Fratello “lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio mi hanno corteggiata a lungo”. E non solo per il reality. Ci sarà infatti, come ...

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - infoitcultura : Orietta Berti: 'Pamela Prati al Gf Vip? Forse cerca compagnia perché... - BasmaOuahhab_ : Orietta Berti che dice di aver accettato al GF palesemente per i soldoni>>>>>>> - arual812 : RT @Baccotvnews: ??I Ricchi e Poveri quarto coach di #TheVoiceSenior? Sarebbero loro i sostituti di Orietta Berti nella nuova edizione del… - infoitcultura : The Voice Senior, chi sostituisce Orietta Berti -