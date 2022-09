Meteo lunedì: avvio d’Autunno tra alta pressione e impulsi freddi dal Nord Europa (Di lunedì 19 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Inizialmente l’alta pressione tenderà a coinvolgere maggiormente il nostro Paese spostandosi dalla penisola Iberica verso Est ma non avrà neanche il tempo di mostrare la sua forza perchè verrà subito attaccata da un nuovo impulso freddo Nord-orientale. Andando più nel dettaglio avremo tre giornate nel complesso stabili ma con nuvolosità a tratti compatta sulle regioni centrali e quelle del medio-basso Adriatico con anche dei rovesci sparsi, specie nel pomeriggio di lunedì e di mercoledì. Tempo decisamente più stabile e soleggiato altrove con tendenza ad un aumento della nuvolosità tra Sardegna e Sicilia. Temperature in leggero aumento lunedì, specie nei valori massimi che localmente raggiungeranno i 26-27°C sulle pianure di Lombardia, Piemonte, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Inizialmente l’tenderà a coinvolgere maggiormente il nostro Paese spostandosi dalla penisola Iberica verso Est ma non avrà neanche il tempo di mostrare la sua forza perchè verrà subito attaccata da un nuovo impulso freddo-orientale. Andando più nel dettaglio avremo tre giornate nel complesso stabili ma con nuvolosità a tratti compatta sulle regioni centrali e quelle del medio-basso Adriatico con anche dei rovesci sparsi, specie nel pomeriggio die di mercoledì. Tempo decisamente più stabile e soleggiato altrove con tendenza ad un aumento della nuvolosità tra Sardegna e Sicilia. Temperature in leggero aumento, specie nei valori massimi che localmente raggiungeranno i 26-27°C sulle pianure di Lombardia, Piemonte, ...

