Mbappé non si fa fotografare con la Nazionale francese: «Vanno ridiscussi i diritti d’immagine» (Di lunedì 19 settembre 2022) Kylian Mbappé ha rifiutato di partecipare a un evento pubblicitario per la Nazionale francese, per ben due volte. Si è sottratto al servizio fotografico perché – ha spiegato in comunicato all’Afp – “preoccupato per la situazione dei diritti d’immagine dei giocatori”. Il campione del Psg – una multiNazionale ambulante – ha troppo a cuore i poveri interessi dei suoi colleghi per vederli sfruttati in maniera così bieca. Volete una foto di Mbappé con la maglia della Nazionale a scopi commerciale? Beh, Mbappé vuole scegliere i marchi che useranno la sua faccia. “Kylian Mbappé ha deciso di non partecipare alla sessione fotografica in programma per questo martedì con la squadra francese dopo il rifiuto della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Kylianha rifiutato di partecipare a un evento pubblicitario per la, per ben due volte. Si è sottratto al servizio fotografico perché – ha spiegato in comunicato all’Afp – “preoccupato per la situazione deidei giocatori”. Il campione del Psg – una multiambulante – ha troppo a cuore i poveri interessi dei suoi colleghi per vederli sfruttati in maniera così bieca. Volete una foto dicon la maglia dellaa scopi commerciale? Beh,vuole scegliere i marchi che useranno la sua faccia. “Kylianha deciso di non partecipare alla sessione fotografica in programma per questo martedì con la squadradopo il rifiuto della ...

Francia: Mbappé dice no a servizio fotografico in Nazionale L'asso della Psg e della Francia Kylian Mbappé "ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di "modificare l'accordo" per i diritti ... Antepost capocannoniere Mondiali: Kane favorito, poi Mbappé e Benzema A contenderselo non ci sarà purtroppo l'Italia, ma non mancheranno le stelle. La Francia detiene il ... segnerà più gol Tra i più attesi sicuramente Harry Kane per l'Inghilterra, Mbappé e Benzema per ... L'asso della Psg e della Francia Kylian"ha deciso diprendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di "modificare l'accordo" per i diritti ...A contenderseloci sarà purtroppo l'Italia, mamancheranno le stelle. La Francia detiene il ... segnerà più gol Tra i più attesi sicuramente Harry Kane per l'Inghilterra,e Benzema per ...