L'assessora che fa una battuta infelice sui nasi degli ebrei in una sinagoga | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi è la Giornata europea della cultura ebraica e, per l'occasione, in molte città d'Italia sono stati organizzati incontri con la comunità giudaica e le istituzioni. Uno di questi si è tenuto nella sinagoga di Genova, dove a rappresentare il Comune è stata chiamata L'assessora ai Servizi sociali Lorenza Rosso, della lista civica "Vince Genova" che fa capo al sindaco Marco Bucci. La donna si è resa protagonista di un siparietto non proprio gradito a causa di una battuta piuttosto infelice. Nello specifico, L'assessora Rosso, durante il suo intervento, si è lasciata andare ad un'uscita poco gradita tutta incentrata sui soliti antichi stereotipi riguardo gli ebrei, frutto sgradito della propaganda fascista e nazista del secolo scorso. "Mentre venivo qui mi è venuta in mente una ...

