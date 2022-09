La Serie A è un atto di cinismo (Di lunedì 19 settembre 2022) I risultati della 7a giornata di Serie A Udinese-Inter 3-1 5? Barella (I), 22? aut. Škriniar, 85? Bijol, 93? Arslan Cremonese-Lazio 0-4 7?, 21? rig. Immobile, 45? +2 S. Milinkovi?-Savi?, 79? Pedro Fiorentina-Verona 2-0 13? Ikoné, 90? N. González Monza-Juventus 1-0 74? Gytkjær Roma-Atalanta 0-1 35? Scalvini Milan-Napoli 1-2 55? rig. Politano, 69? Giroud (M), 78? Simeone Salernitana-Lecce 1-2 43? Ceesay, 55? aut. J. González (S), 83? Strefezza Bologna-Empoli 0-1 75? Bandinelli Spezia-Sampdoria 2-1 11? Sabiri (SA), 12? aut. Murillo, 72? Nzola Torino-Sassuolo 0-1 93? Álvarez La classifica della Serie A dopo la 7a giornata Napoli e Atalanta 17; Udinese 16; Lazio e Milan 14; Roma 13; Inter 12; Juventus e Torino 10; Fiorentina e Sassuolo 9; Spezia 8; Salernitana e Empoli 7; Lecce e Bologna 6; Verona 5; Monza 4; Cremonese e Sampdoria 2 Perché il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) I risultati della 7a giornata diA Udinese-Inter 3-1 5? Barella (I), 22? aut. Škriniar, 85? Bijol, 93? Arslan Cremonese-Lazio 0-4 7?, 21? rig. Immobile, 45? +2 S. Milinkovi?-Savi?, 79? Pedro Fiorentina-Verona 2-0 13? Ikoné, 90? N. González Monza-Juventus 1-0 74? Gytkjær Roma-Atalanta 0-1 35? Scalvini Milan-Napoli 1-2 55? rig. Politano, 69? Giroud (M), 78? Simeone Salernitana-Lecce 1-2 43? Ceesay, 55? aut. J. González (S), 83? Strefezza Bologna-Empoli 0-1 75? Bandinelli Spezia-Sampdoria 2-1 11? Sabiri (SA), 12? aut. Murillo, 72? Nzola Torino-Sassuolo 0-1 93? Álvarez La classifica dellaA dopo la 7a giornata Napoli e Atalanta 17; Udinese 16; Lazio e Milan 14; Roma 13; Inter 12; Juventus e Torino 10; Fiorentina e Sassuolo 9; Spezia 8; Salernitana e Empoli 7; Lecce e Bologna 6; Verona 5; Monza 4; Cremonese e Sampdoria 2 Perché il ...

