Kiev, stanza delle torture in stazione di polizia a Izyum Nel dipartimento di polizia di Izyum, che l'esercito russo aveva trasformato nel suo quartier generale mentre controllava la città della regione di Kharkiv, le forze ucraine hanno trovato una stanza delle torture. Lo ha riferito su Facebook Sergey Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia regionale. Gli investigatori stanno ora ispezionando i locali, dove hanno rinvenuto ... Ucraina: obiettivi civili e fosse comuni, orrori della guerra Anche in una comune stazione ferroviaria, a Kozacha Lopan, è stata trovata una stanza della tortura,... denuncia anche l'arcivescovo maggiore della Chiesa greco - cattolica ucraina a Kiev, Svjatoslav ...