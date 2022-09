Inter, Inzaghi esonerato? Il potenziale impatto a bilancio (Di lunedì 19 settembre 2022) La sconfitta contro l’Udinese ha ulteriormente complicato la situazione per Simone Inzaghi in casa Inter. I nerazzurri sono incappati nel terzo ko in sette gare, complessivamente il quarto in nove partite considerando anche la Champions League. “Lo scorso anno abbiamo perso tre partite dopo 30 gare, questa volta nelle prime sette: dobbiamo cercare di fare L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) La sconfitta contro l’Udinese ha ulteriormente complicato la situazione per Simonein casa. I nerazzurri sono incappati nel terzo ko in sette gare, complessivamente il quarto in nove partite considerando anche la Champions League. “Lo scorso anno abbiamo perso tre partite dopo 30 gare, questa volta nelle prime sette: dobbiamo cercare di fare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - MatteoBarzaghi : Inter arrivata alla Dacia Arena giocano Acerbi (con Skriniar e Bastoni), Darmian a sinistra (Dumfries a destra) e M… - Paolo_Bargiggia : Giornata rigenerante per chi studia calcio e spera in un futuro migliore per la serie A: tutti gli allenatori non g… - Gloria94403140 : RT @MatteScm: Inzaghi e Allegri in Juve-Inter del 06/11 : - Danielepalu1 : @CampiMinati Ma secondo te la juve alla fine esonera allegri? Perche inter non esonera Inzaghi per motivi economici… -