"In arrivo un nuovo picco", la previsione di Pregliasco sull'ondata Covid (Di lunedì 19 settembre 2022) E' in arrivo una nuova ondata di Covid. Il virologo Fabrizio Pregliasco non ha dubbi e annuncia un aumento dei casi di contagio già a partire dal prossimo inverno. E a tutto questo si aggiungerà anche una recrudescenza dei contagi da influenza. Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto nel corso della trasmissione "Dritti al punto" condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv. Che autunno ci aspetta? «Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che sarà l'endemia, cioè la necessaria convivenza con questo virus. Tra le caratteristiche perfide di questo virus c'è quella di continuare ad avere variazioni che gli permettono di schivare anche la protezione della guarigione oltre che della vaccinazione - dice Pregliasco - ...

