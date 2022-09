Ilary Blasi e l' investigatore privato | una bomba su Totti | pare che Botta da 100 milioni

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - RealGossipland : Totti ha depositato al suo legale messaggi hot e video contro Ilary Blasi. DETTAGLI QUI - tempoweb : #Totti-#Blasi: arriva l'investigatore privato? Spunta il nome di #EzioDenti - Marilenapas : RT @fanpage: #TottiBlasi, D'Agostino a #DomenicaIn sgancia la bomba -

Pomeriggio da Pop art per , che si è gustata un tour speciale, ieri, tra la Marilyn e l'Elvis Presley in versione cow boy rock di Andy Warhol. E non poteva non calamitare tutta l'attenzione del ...Ospite di Mara Venier a Domenica In , Roberto D'Agostino ha parlato di presunti messaggi particolari dinelle mani di Francesco Totti . L'avvocato della conduttrice ha negato tutto, ma Dagospia ha rincarato la dose sganciando tre bombe: ' 1) Il 'pupone' ha gli screenshot dei messaggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Adesso nell'affaire Totti - Blasi spunta un investigatore privato: Ezio Denti, noto anche alla criminologia perché ha seguito i casi ...