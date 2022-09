I talebani hanno liberato Mark Frerichs, cittadino americano rapito due anni fa in Afghanistan, in cambio della liberazione di un importante narcotrafficante (Di lunedì 19 settembre 2022) Lunedì il governo dei talebani ha annunciato di aver liberato Mark Frerichs, un cittadino americano che era stato rapito in Afghanistan nel febbraio del 2020. Frerichs, che è un veterano della Marina statunitense e un ingegnere, viaggiava spesso in Afghanistan Leggi su ilpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Lunedì il governo deiha annunciato di aver, unche era statoinnel febbraio del 2020., che è un veteranoMarina statunitense e un ingegnere, viaggiava spesso in

_Nico_Piro_ : @PoliticaPerJedi La dura realtà ce l'hanno insegnata 20 anni di Afghanistan, nel 2001 gli Usa rifiutarono piccolo a… - ilpost : I talebani hanno liberato Mark Frerichs, cittadino americano rapito due anni fa in Afghanistan, in cambio della lib… - thegrandmaximus : RT @MarcelloLhippy: Ormai è palese. Ci sono due tipi di tifosi della #Juventus: -Quelli che tifano per la #Juve -Quelli che tifano per #All… - pol2187 : RT @MarcelloLhippy: Ormai è palese. Ci sono due tipi di tifosi della #Juventus: -Quelli che tifano per la #Juve -Quelli che tifano per #All… - Omar59417381 : RT @MarcelloLhippy: Ormai è palese. Ci sono due tipi di tifosi della #Juventus: -Quelli che tifano per la #Juve -Quelli che tifano per #All… -