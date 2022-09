I giovani al voto: "La politica non comprende le nostre priorità". Un sondaggio (Di lunedì 19 settembre 2022) Su queste pagine, avevamo scritto del ruolo dei giovani under 35 in queste elezioni: si tratta di circa 9,5 milioni di persone, il 21 per cento del totale degli elettori (nel 1983 erano il 35 per cento). La community di Freeda ha approfondito con un sondaggio online le opinioni della generazione zeta e dei millennial. L'obiettivo? "Analizzare il grado di soddisfazione dei neo-votanti e dei trentenni nei confronti della classe politica attuale, indagando quanto gli elettori più giovani si sentano vicini alle istanze e allo stile comunicativo dei candidati", ha spiegato Andrea Scotti Calderini, co-fondatore di Freeda. La quasi totalità di chi ha risposto alle domande è donna, un quarto proviene da regioni del nordovest, la metà sono lavoratori dipendenti e solo il 5 per cento si è fermato a un diploma di scuola media ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Su queste pagine, avevamo scritto del ruolo deiunder 35 in queste elezioni: si tratta di circa 9,5 milioni di persone, il 21 per cento del totale degli elettori (nel 1983 erano il 35 per cento). La community di Freeda ha approfondito con unonline le opinioni della generazione zeta e dei millennial. L'obiettivo? "Analizzare il grado di soddisfazione dei neo-votanti e dei trentenni nei confronti della classeattuale, indagando quanto gli elettori piùsi sentano vicini alle istanze e allo stile comunicativo dei candidati", ha spiegato Andrea Scotti Calderini, co-fondatore di Freeda. La quasi totalità di chi ha risposto alle domande è donna, un quarto proviene da regioni del nordovest, la metà sono lavoratori dipendenti e solo il 5 per cento si è fermato a un diploma di scuola media ...

LaVeritaWeb : Scadono le agevolazioni ai mutui dei più giovani, le famiglie sono in crisi con le bollette, il mercato degli affit… - LegaSalvini : #Salvini: 'Mi fa strano che a sinistra a dieci giorni dal voto, invece di parlare di lavoro, pensioni o giovani, ti… - elenadigr : RT @collettiva_news: #Elezioni2022 Quattro giovani studenti universitari italiani hanno ideato un sistema interattivo gratuito utile a chia… - albertocaldana : RT @RobertoLocate14: Una signora che conosco, prima delle scorse elezioni politiche, mi disse che avrebbe votato M5S. 'Sono giovani, sono n… - B63246675BryBry : @gulliverduck @DmitryEvic Non avete carattere, e vi fidate di chi vi ha tradito già, ed è per questo noi giovani si… -