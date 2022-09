Elisabetta morta | l' ira di Harry | le iniziali della regina rimosse dall' uniforme per la veglia «Gli ha spezzato il cuore»

MarcoPorcu2 : - Lilley4Valley : RT @44you: È morta la Reggina Elisabetta - MarcoPorcu2 : - GiuseppaPolime1 : Elisabetta morta, l'ira di Harry: le inziali della regina rimosse dall'uniforme per la veglia (ma c'è un motivo)… - Dida_ti : RT @44you: È morta la Reggina Elisabetta -

...il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio Nazionale alle 20 memoria di...i capi di Stato di tutto il mondo da biden è Mattarella a corsi per rendere omaggio alla madre...È il giorno dell'addio alla Regina, del funerale solenne che riunirà sotto le volte gotiche di Westmister Abbey tutti i ...in una Londra blindata per dare l'estremo saluto alla sovrana...Funerali Regina Elisabetta orario, cerimonia, processione: tutto sull’ultimo saluto alla sovrana d’Inghilterra morta l’8 settembre le castello scozzese di Balmoral. I funerali di Elisabetta II saranno ...Nella giornata di giovedì 8 settembre 2022 la Regina Elisabetta II si è spenta all'età di 96 anni nella sua tenuta a Balmoral, in Scozia. La sovrana ha così lasciato un enorme vuoto nella sua famiglia ...