Elezioni | l’elettorato di sinistra è smarrito | io personalmente farò così

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’avvicinarsi della data fatidica del 25 settembre 2022 costituisce un difficile busillis per una fetta non piccola delitaliano, autenticamente e solidamente di, non schierata a fianco di nessun partito, causa le ripetute innumerevoli delusioni. In questi giorni capita di sentirsi chiamare da amiche e amici che ti chiedono “Ma tu che fai? Chi voti?”, perfino per strada o al supermercato, scafati compagni di lotta ti si rivolgono sconsolati “non so chi votare, tu hai deciso?” Si cerca conforto, ci si aggrappa alla possibile determinazione maggiore degli altri, perché veramente questa volta è difficile scegliere, tra il male minore, il voto ideologico e senza speranza, il naso turato, la scheda bianca, l’annullamento con parolaccia, o proprio definitivamente l’astensione (per me sempre da evitare però). Tutto questo, lo sappiamo, ...