Comune di San Giuliano Milanese | Concorso per 1 Dirigente

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ildi Sanha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, per il settore gestione del territorio, ambiente ed attività produttive. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato. Bando diSi informa che sul sito istituzionale deldi Sanhttp://www.sannline.it/ - in amministrazione trasparente, sezione bandi di, è stato pubblicato l'avviso di raccolta di manifestazioni di interesse per l'assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 67/2000, di unper il settore gestione ...