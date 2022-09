Casini: «Non abbiamo accantonato il progetto dell’ingresso dei fondi in Serie A, cercheremo investitori» (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport, su Radio Rai. Ha parlato delle polemiche sugli arbitraggi in campionato, come quella successiva a Juventus-Salernitana e al fuorigioco di Bonucci. “Vogliamo evitare polemiche sugli interventi di gioco, lavoriamo per introdurre il prima possibile il fuorigioco semi-automatico. Sappiamo perfettamente che non è la soluzione di tutti i problemi e che non può correggere gli episodi di natura umana, ma visto che siamo pronti possiamo introdurre questa miglioria. Tutto quello che verso un miglioramento è ben accetto. L’impatto della tecnologia nel calcio è cruciale, ma l’effetto positivo è quello di eliminare il più possibile la cultura del sospetto”. Sulla situazione economica dei club di Serie A: “L’impatto della pandemia non può ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport, su Radio Rai. Ha parlato delle polemiche sugli arbitraggi in campionato, come quella successiva a Juventus-Salernitana e al fuorigioco di Bonucci. “Vogliamo evitare polemiche sugli interventi di gioco, lavoriamo per introdurre il prima possibile il fuorigioco semi-automatico. Sappiamo perfettamente che non è la soluzione di tutti i problemi e che non può correggere gli episodi di natura umana, ma visto che siamo pronti possiamo introdurre questa miglioria. Tutto quello che verso un miglioramento è ben accetto. L’impatto della tecnologia nel calcio è cruciale, ma l’effetto positivo è quello di eliminare il più possibile la cultura del sospetto”. Sulla situazione economica dei club diA: “L’impatto della pandemia non può ...

