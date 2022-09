Bullismo nella scuola | le violenze aumentano | un ragazzo su cinque ne è vittima

(Di lunedì 19 settembre 2022): i nuovi dati aggiornati riferiscono di una presenza costante di forme di violenza in ambito scolastico. Con la ripresa della, si ritorna a parlare di questa tematica che purtroppo si arricchisce anche di nuove emergenze., leCon la ripresa della, si torna a parlare purtroppo ditra gli adolescenti. Le aeree dove si registrano di più lepsicofisiche sono quelle che riguardano l’aspetto, l’identità sessuale, l’etnia o l’origine. Una ragazza su tre èdel body shaming L’atteggiamento più in voga tra i bulli è il cosiddetto “body shaming” che punta i difetti fisici o, ...

Il ritorno alla normalità, dopo due anni di pandemia, non ha portato i miglioramenti sperati sul fronte della lotta al bullismo. Tra preadolescenti e adolescenti, nella parte finale dello scorso anno scolastico, ben il 20% è stato vittima di qualche forma di vessazione, in quasi la metà dei casi addirittura ... I dati dell'Osservatorio promosso da Skuola.net in collaborazione con Citroën Italia. Contrasto ai fenomeni attraverso campagne di comunicazione online e interventi diretti nelle scuole