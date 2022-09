Arrivano nei supermercati patatine e biscotti a base di insetti: il web si divide (Di lunedì 19 settembre 2022) Nei supermercati italiani approdano i primi snack a base di insetti. patatine, biscotti e presto anche la pasta. Tutto rigorosamente realizzato con farina ottenuta da larve essiccate in polvere. A produrle è una start up vicentina, la Fucibo. biscotti e patatine a base di insetti Arrivano nei supermercati Per ora la distribuzione ha toccato il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Neiitaliani approdano i primi snack adie presto anche la pasta. Tutto rigorosamente realizzato con farina ottenuta da larve essiccate in polvere. A produrle è una start up vicentina, la Fucibo.dineiPer ora la distribuzione ha toccato il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RaiNews : I soldati ucraini arrivano nei territori riconquistati dopo l'occupazione russa e vengono accolti calorosamente dag… - marshmelllows_ : è nei momenti più bui e difficili che arrivano le notizie migliori, improvvise senza avvisare così è sempre stato p… - A_Bazzu : Che chi sta in campo non abbia la stessa fame. E cosa ancor peggiore non vedo il sangue agli occhi nei ragazzini ch… - OSX_rulez : Grave intrusione nei sistemi informatici di #Uber Fate ancora più attenzione se siete registrati e vi arrivano com… - NotiziarioC : Carrarese, mister Dal Canto: «In questo momento i palloni che arrivano nei sedici metri si trasformano in oro» -