Antonio Maresca | “Ti avrei” è il nuovo singolo

(Di lunedì 19 settembre 2022) NAPOLI – È in radio “Ti”, ildi, che ne ha curato testo, musiche e arrangiamenti. Il brano è stato registrato al FourthMile Studio di Roma, missato e masterizzato dallo stesso cantautore. Hanno collaborato al brano Giuseppe Mongi alla batteria, Toto Giornelli al basso, Fabrizia Pandimiglio al violoncello, Ivan Talarico alle tastiere, Sara Sileo ai cori. Il videoclip ufficiale – diretto, scritto e montato dallo stessoche è anche interprete al fianco dell’attrice Elena Baroglio – è uscito in anteprima su Repubblica ed ora è disponibile anche su Youtube. Le riprese e la direzione della fotografia sono state curate da Daniele De Caro Carella DC StudioVideo. “Il brano è una riflessione sull’amore e su quello che si vive nel momento ...

NAPOLI - È in radio "Ti avrei", il nuovo singolo di Antonio Maresca, che ne ha curato testo, musiche e arrangiamenti. Il brano è stato registrato al ...