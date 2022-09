Aborto, cosa pensa davvero la Meloni sulla 194 (Di lunedì 19 settembre 2022) Se dovessimo analizzare la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra, essa si articolerebbe su almeno due aspetti fondamentali. Da una parte, il segretario dem, Enrico Letta, ha quotidianamente accostato Giorgia Meloni all’Ungheria di Orban – come per dire che Fratelli d’Italia sia un pericolo per la democrazia; dall’altra, invece, si è cercato di deplorare l’avversario politico con la solita retorica del fascismo. Insomma, la coalizione di centrodestra, una volta salita al potere, sarebbe pronta ad eliminare qualsiasi diritto civile: Aborto, unioni civili e via andare. Non conta il fatto che Fdi, Fi e Lega governino la gran parte delle regioni italiane; non conta che i motori economici d’Italia, Lombardia e Veneto, siano da decenni sotto il controllo di quelle che, in modo spregiativo, vengono definite “le destre”. Tutto ciò non rileva. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 settembre 2022) Se dovessimo analizzare la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra, essa si articolerebbe su almeno due aspetti fondamentali. Da una parte, il segretario dem, Enrico Letta, ha quotidianamente accostato Giorgiaall’Ungheria di Orban – come per dire che Fratelli d’Italia sia un pericolo per la democrazia; dall’altra, invece, si è cercato di deplorare l’avversario politico con la solita retorica del fascismo. Insomma, la coalizione di centrodestra, una volta salita al potere, sarebbe pronta ad eliminare qualsiasi diritto civile:, unioni civili e via andare. Non conta il fatto che Fdi, Fi e Lega governino la gran parte delle regioni italiane; non conta che i motori economici d’Italia, Lombardia e Veneto, siano da decenni sotto il controllo di quelle che, in modo spregiativo, vengono definite “le destre”. Tutto ciò non rileva. ...

