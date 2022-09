X-Factor, come guardarlo senza Sky? Ora è possibile: scopri come (Di domenica 18 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. X-Factor, come guardarlo senza fare l’abbonamento a Sky? Proprio stasera andrà in onda la prima puntata del talent: ecco come fare a vederlo. Il talent canoro più seguito d’Italia è pronto per una nuova edizione piena di cambiamenti e novità. Il 15 settembre andrà in onda la prima puntata di X-Factor su Sky Uno alle Leggi su youmovies (Di domenica 18 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. X-fare l’abbonamento a? Proprio stasera andrà in onda la prima puntata del talent: eccofare a vederlo. Il talent canoro più seguito d’Italia è pronto per una nuova edizione piena di cambiamenti e novità. Il 15 settembre andrà in onda la prima puntata di X-suUno alle

loueh_madeit : come fate ad odiare settembre, settembre= inizio di tutti i programmi tv da x factor al gf, e ogni sera c’è qualcos… - biazzarro : mirkomi a x factor sembra che stia rivalutando le sue scelte di vita è proprio come me - Marco_p3 : @pensoescrivo1 Di positivo c'è che questi che stanno entrando tra un mese saranno tutti a casa e ci sarà una classe… - alicejuvelove : @cmqgloria Come quelli che cantano adele alle audition di x factor...?????? - ciaokomodino : lui sarebbe più adatto a un programma come x factor #Amici22 -