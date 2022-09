Uomini e Donne, è finita l’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri: perché hanno litigato (Di domenica 18 settembre 2022) Cos’è successo tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? Da essere grandi amici, i due ex tronisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne non si guardano più in faccia e nessuno li ha mai più avvistati insieme, né ha notato tracce di un rapporto social, like oppure commenti. Ebbene sì: stando ai gossip, i due avrebbero litigato per un motivo ben preciso; che non è Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca, bensì… il Grande Fratello Vip 7! Uomini e Donne, Roberta Di Padua con un famoso cavaliere: “Innamoratissimi” La dama del trono over, da poco rientrata in trasmissione, sembrerebbe aver già trovato l'amore (e lui è un ex di Ida Platano) ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 settembre 2022) Cos’è successo tra? Da essere grandi amici, i due ex tronisti dell’ultima stagione dinon si guardano più in faccia e nessuno li ha mai più avvistati insieme, né ha notato tracce di un rapporto social, like oppure commenti. Ebbene sì: stando ai gossip, i due avrebberoper un motivo ben preciso; che non è Soraia Ceruti, la fidanzata di, bensì… il Grande Fratello Vip 7!, Roberta Di Padua con un famoso cavaliere: “Innamoratissimi” La dama del trono over, da poco rientrata in trasmissione, sembrerebbe aver già trovato l'amore (e lui è un ex di Ida Platano) ...

TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - armandosiri : Qui Pontida. L’impegno della Lega, #FlatTax al 15% per Partite Iva, dipendenti e pensionati! Oggi si è riunita un… - trash_italiano : Marlù : Amici = 14.45 : Uomini e Donne - maurizio289289 : @openarms_it Quanti, 2 donne e 1 bambino? Il resto tutti uomini che non stanno fuggendo da nessuna guerra. Tipo i b… - ciccia11346184 : RT @merlino53: ?? 40 ANNI FA #SabraAndShatila: i due campi di rifugiati palestinesi alla periferia di Beirut dove tra il 16 e 18 settembre 1… -