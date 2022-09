Torino | incubo minuti finali | quanti gol presi

(Di domenica 18 settembre 2022) Ilvive nell’dei, diversi le reti subite nell’ultima parte di match che ne condizionano il rendimento Ilvive nell’dei, diversi le reti subite nell’ultima parte di match che ne condizionano il rendimento. Calo di attenzione. Calo fisico. Se un indizio può essere casuale, cinque fanno una prova dei problemi negli ultimi 20? di partita per i granata. La squadra di Juric ha subito 5 dei 7 gol subiti neidi partita e negli ultime due match (Inter e Sassuolo) sono costati due sconfitte. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Notte di Champions League da... La doppia sfida (la prima ail 5 ottobre, poi l'11 quella in trasferta) contro gli ...di Alessandro Bocci, inviato aIl secondo regno di Allegri alla Juve è un. Non c'è stato un vertice con la dirigenza, ma il gradimento del tecnico è ai minimi storici: solo il suo contratto ricchissimo lo mette al ... Grazie a una prova gagliarda l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù vince sul parquet della Reale Mutua Torino per 74-79. Gli uomini di coach Meo Sacchetti agganciano a quattro punti ...