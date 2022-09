Serie A: l’Inter crolla in casa dell’Udinese 3-1 (Di domenica 18 settembre 2022) Non basta una rete lampo di Nicolò Barella dopo appena cinque minuti, l’Inter non riesce a contenere la forza dell’Udinese di Sottil. I bianconeri infatti, dopo aver subito la rete del centrocapista da punizione, hanno approfittato prima delle disattenzioni della difesa, tra cui quella decisiva di Skriniar che ha firmato il pareggio, e poi hanno affondato, a pochi minuti dalla fine dell’incontro, con Bijol e Arslan. Dunque, un lunch match da incubo per Inzaghi che non è riuscito a mantere una continuità di risultati dopo le ultime due vittorie. Meriti vanno alla squadra di Sottil che non solo sta sorprendendo dal punto di vista dei risultati, ma anche dal punto di vista delle prestazioni sul campo. Fischio finale a Udine pic.twitter.com/4f1rfPQox8— Inter (@Inter) September 18, 2022 Tabellino Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Non basta una rete lampo di Nicolò Barella dopo appena cinque minuti,non riesce a contenere la forzadi Sottil. I bianconeri infatti, dopo aver subito la rete del centrocapista da punizione, hanno approfittato prima delle disattenzioni della difesa, tra cui quella decisiva di Skriniar che ha firmato il pareggio, e poi hanno affondato, a pochi minuti dalla fine dell’incontro, con Bijol e Arslan. Dunque, un lunch match da incubo per Inzaghi che non è riuscito a mantere una continuità di risultati dopo le ultime due vittorie. Meriti vanno alla squadra di Sottil che non solo sta sorprendendo dal punto di vista dei risultati, ma anche dal punto di vista delle prestazioni sul campo. Fischio finale a Udine pic.twitter.com/4f1rfPQox8— Inter (@Inter) September 18, 2022 Tabellino Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, ...

